Plus Zerf

EGC will an gezeigte Leistungen anknüpfen: Gegner Zerf präsentierte sich zuletzt ähnlich formstark wie Wirges

Von Moritz Hannappel

i Sven Baldus Foto: Volker Horz/Archiv

Setzt die Spvgg EGC Wirges ihren starken Start in das neue Pflichtspieljahr auch bei der weitesten Auswärtsreise in der Rheinlandliga fort? Am Samstag, 16.30 Uhr, spielt das Team des Trainerduos Sven und Alexander Baldus bei der SG Hochwald Zerf und peilt die Punkte acht, neun und zehn von möglichen zwölf aus den ersten vier Ligaspielen im neuen Jahr an.