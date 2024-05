Plus Ahrweiler

Ahrweiler erwartet Mülheim zu wegweisendem Spitzenspiel – Neuzugänge fünf und sechs stehen fest

Von Lutz Klattenberg

i Nils-Simon Remagen (rechts) hat sich beim Ahrweiler BC nun auch einen Namen als Spezialist für ruhende Bälle erworben. Zuletzt erzielte er beim 3:2-Sieg in Trier das 2:1 mit einem direkt verwandelten Freistoß. Nun sind seine Künste am Samstag auch gegen den Dritten Mülheim-Kärlich gefragt. Foto: Vollrath

Der Ahrweiler BC empfängt als Tabellenvierter am Samstag (17.30 Uhr) in der Fußball-Rheinlandliga die SG 2000 Mülheim-Kärlich. Die ist als Tabellendritter punktgleich mit den Sportfreunden Eisbachtal und der SG Schneifel auf Rang drei, zwei Zähler vor dem ABC – ein wegweisendes Spitzenspiel also.