Stammzellenspende statt Torjägerkanone: Burgschwalbachs Stürmer Ohlemacher verzichtet auf letztes Saisonspiel

i Zu einem Aufeinandertreffen zwischen Burgschwalbachs Torjäger Julian Ohlemacher (rechts) und einem Westerburger Abwehrspieler, wie hier Anton Ebers, wird es beim Saisonfinale am Samstagnachmittag aus überaus bemerkenswertem Grund nicht kommen. Foto: Roman Kosmann

Stattliche 24 Tore in 29 Spielen hat Julian Ohlemacher für seine TuS Burgschwalbach in dieser Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost erzielt. Damit ist der 26-Jährige vor dem letzten Saisonspiel mit zwei Toren Vorsprung der Toptorschütze der Liga und könnte sich am finalen Spieltag die Torjägerkanone sichern. Doch Ohlemacher wird bei der Begegnung seiner Rot-Schwarzen beim Tabellenzweiten, der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod, nicht mit von der Partie sein – aus gutem Grund.