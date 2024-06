Plus Burgschwalbach

Fürsorge statt Fußball: Erfolgreiche Stammzellenspende von Burgschwalbachs Torjäger Ohlemacher

i Burgschwalbachs Toptorschütze Julian Ohlemacher bei der Stammzellenspende. Foto: Ohlemacher

Um einem Menschen in Not Stammzellen zu spenden, hat Julian Ohlemacher, Stürmer der TuS Burgschwalbach, das letzte Saisonspiel seiner Mannschaft in der Bezirksliga Ost freiwillig verpasst. Wie die Spende lief, hat uns Ohlemacher jetzt berichtet.