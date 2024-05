Plus Oberwinter/Oberzissen/Westum Tor oder kein Tor? Oberzisen hat Glück – Mayen spielt remis in Mayen – Westum gleicht spät aus i Mayens Noor Alden Abo Zaard (rote Hose) versucht, sich durch die Oberwinterer Thomas Enke (links) und Stephan Gies (rechts) zu spielen. Das 2:2-Uentschieden zwischen TuS gegen TuS war für beide Teams wohl zu wenig im Kampf um die Meisterschaft, dafür ist für Oberwinter im Kampf um Rang zwei noch alles drin. Foto: Jörg Niebergall Während der SV Oberzissen mit seinem – wenn auch glücklichen – Sieg am Wochenende dem Verbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte ein weiteres Stück nähergekommen ist, müssen die SG Westum/Löhndorf und der TuS Oberwinter schauen, ob ihr jeweils erreichtes Remis am Ende nicht doch zu wenig war. Aber: Da Konkurrent SV Anadolu Spor Koblenz ebenfalls remis spielte (3:3 gegen Rübenach) bleibt Oberwinter punktgleich mit dem SV Anadolu auf Rang drei. Lesezeit: 5 Minuten

TuS Mayen - TuS Oberwinter 2:2 (0:2). Während die Gäste von der Bandorfer Höhe in den ersten 45 Minuten die bessere Mannschaft waren und verdient in Führung lagen, kämpften sich die Hausherren nach der Pause zurück in die Partie. In der Schlussphase hatten dagegen beide Mannschaften die Möglichkeit, den Siegtreffer ...