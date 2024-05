Plus Oberwesel/Emmelshausen Spannung am letzten Spieltag: Emmelshausen benötigt in Oberwesel noch einen Zähler Von Michael Bongard i Emmelshausens Trainer André Steinbach erwartet beim Absteiger SG Viertäler Oberwesel eine knifflige Aufgabe. Ein Punkt würde seinem TSV zum Klassenverbleib reichen. Foto: hjs-Foto Spannung am letzten Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte am Sonntag (15 Uhr) in Oberwesel: Der TSV Emmelshausen benötigt noch einen Punkt beim Gastgeber SG Viertäler Oberwesel, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Lesezeit: 1 Minute

Bei einer Niederlage bei Absteiger Oberwesel und einem gleichzeitigen Sieg der SG Bogel (steht mit drei Punkten weniger als der TSV auf dem ersten Abstiegsplatz 14) in Oberzissen müsste Emmelshausen in ein Entscheidungsspiel (vermutlich am 2. Juni) gegen Bogel. Ein Punkt am Rhein reicht dem TSV also zur Rettung – ...