Randale bei TuS Mayen gegen Anadolu Koblenz: „Das hat mit Fußball nichts zu tun”

Von Jan Müller , Lutz Klattenberg , Stefan Lebert

i Turbulent auf und neben dem Platz ging es im Bezirksligaderby zwischen dem TuS Mayen (schwarze Hosen) und dem SV Anadolu Koblenz zu – beim 2:2 gab es vier Tore, zwei Rote Karten, und zudem rückte die Polizei an und musste die erhitzten Gemüter abkühlen. Foto: Jörg Niebergall

Der Ärger beim TuS Mayen nach dem Spiel in der Fußball-Bezirksliga gegen den SV Anadolu Koblenz war riesengroß. Nicht nur, weil die Eifeler in Überzahl gegen den Konkurrenten um die Spitzenpositionen nur 2:2 spielten, sondern auch, weil es auf und neben dem Platz mächtig Ärger gab. So äußern sich die Trainer zu den Tumulten.