Mülheim will endlich mal wieder zu null spielen – Alles nach Plan in Weitersburg

Von Lutz Klattenberg

Der SV Anadolu Koblenz darf sich am Osterwochenende zurücklehnen und schauen, was die Konkurrenz in der Fußball-Bezirksliga Mitte so vollbringt. Für die SG 2000 Mülheim-Kärlich II geht es aufs Maifeld, und der SV Weitersburg muss zum SSV Boppard.