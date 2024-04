Plus Oberwinter

TSV Emmelshausen verliert Spiel in Oberwinter mit 1:3 und seinen Kapitän mit Verletzung

Von Mirko Bernd

i Verletzt: Jonas Bersch. Foto: TSV Emmelshausen

Der TSV Emmelshausen hat sich in der Fußball-Bezirksliga Mitte nach Kräften beim TuS Oberwinter gewehrt, am Ende aber wurde es der erwartete Sieg eines Aufstiegsanwärters gegen einen Abstiegskandidaten. Mit 3:1 (1:0) bezwang die Elf von der Bandorfer Höhe den TSV. Was für die Gäste fast noch schlimmer als die Niederlage wiegt: Kapitän Jonas Bersch verletzte sich nach 70 Minuten am Knie und droht das Saisonfinale zu verpassen.