Plus Mayen/Mendig Mendig und Mayen wollen versöhnliches Ende – Verstärkung aus Metternich für den TuS Von Jan Müller i Auch im letzten Saisonspiel beim SV Weitersburg setzen die Mendiger auf die Torgefährlichkeit von Brice Braquin (am Ball). Foto: Tobias Jenatschek Das war eine wechselvolle Saison für die Bezirksligisten SG Eintracht Mendig und TuS Mayen, die am Sonntag ihren Abschluss findet. Beide Mannschaften müssen am letzten Spieltag auswärts antreten. Lesezeit: 2 Minuten

SV Weitersburg - SG Eintracht Mendig So., 15 Uhr Das war aus Mendiger Sicht eine Spielzeit mit zwei Gesichtern. In Weitersburg hoffen die Vulkanstädter nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge auf einen versöhnlichen Abschluss. Gleichzeitig ist die Begegnung auch die letzte Partie unter der Leitung von Trainer Andre Marx, der das Amt ...