Der Meister SG Vordereifel will noch mehr

Ausgelassen war der Jubel bei der SG Vordereifel am Sonntag nach dem 4:2-Sieg gegen Westum – vor allem nach dem entscheidenden 3:2, dem Tor zum Aufstieg in die Rheinlandliga. Bevor es hoch in das Verbandsoberhaus geht, bestreitet Vordereifel noch sein letztes Spiel in der Bezirksliga am Sonntag in Rübenach. Foto: Alfons Benz