Plus Koblenz

Pokalspiel wirft schon seine Schatten voraus – TuS Koblenz in der Liga am Dienstag gegen den VfB II

Von Bodo Heinemann

i Der Moment der Entscheidung in der Nachspielzeit: Der Frankfurter Jihad Boutakhrit (rechts) irritiert TuS-Keeper Michael Zadach und auch Daniel von der Bracke, von dessen Bein prallt der Ball zum 2:1 für den Gastgeber über die Linie. Am Ende verloren die Koblenzer gar mit 3:1. Jetzt gilt es, sich zu sammeln und die beiden Punktspiele vor der Pokalpartie beim FSV Salmrohr (10. April) personell unbeschadet zu überstehen. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher

Zwei Punktspiele stehen für die TuS Koblenz in der nachösterlichen Woche auf dem Programm, doch die sind im Vergleich zur dann folgenden Pokalaufgabe am 10. April als eher zweitrangig zu betrachten. Was aber nicht zwangsläufig bedeuten soll, dass die Schängel die Hausaufgabe in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den VfB Stuttgart II (heute, 19 Uhr) und die fünf Tage später anstehende Auswärtspartie beim FC-Astoria Walldorf nachlässig angehen werden.