Kein Durchkommen: In Walldorf (0:0) und zuletzt gegen Freiberg (0:1) gelang den Koblenzern – von links mit Dominic Volkmer, Almir Ahmetaj, Daniel von der Bracke, Dylan Esmel und Erijon Shaqiri (verdeckt) – kein Tor. Ob's die Schängel am Samstag in Homburg vorn wieder klingeln lassen? Foto: Wolfgang Heil