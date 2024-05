Plus

Nach schlechter erster Halbzeit: TuS Koblenz unterliegt im Duell der Absteiger gegen Balingen mit 2:5

Von Bodo Heinemann

i Symbolbild Foto: Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Zweimal drei Punkte hintereinander, dieses Vorhaben der TuS Koblenz war am Ende nicht mehr als ein Wunschgedanke: Im Duell zweier Absteiger der Fußball-Regionalliga Südwest unterlagen die Schängel der TSG Balingen nach schlechter erster Halbzeit am Ende mit 2:5 (0:3). Eine böse Erfahrung also für Spielertrainer Michael Stahl, der nach dem 3:1 eine Woche zuvor an gleicher Stelle gegen die Kickers aus Offenbach auf die exakt gleiche Startformation baute.