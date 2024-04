Plus Rheinland-Pfalz

Trotz Abstiegskampf: Fußballklubs in Rheinland-Pfalz feiern Zuschauerhoch

i Mit 43.000 Zuschauern spielte der 1. FC Kaiserslautern in der laufenden Saison vor dem zweithöchsten Zuschauerschnitt in der Vereinsgeschichte. Foto: Tom Weller/picture alliance/dpa

Der FSV Mainz 05 spielt um den Nichtabstieg in der Fußball-Bundesliga, der 1. FC Kaiserslautern kämpft um den Klassenverbleib in Liga zwei, und der Abstieg der TuS Koblenz aus der Regionalliga ist bereits beschlossene Sache. Für drei der vier größten Fußballvereine in Rheinland-Pfalz läuft es sportlich alles andere als rund. Doch trotz der Misserfolge verbuchen die Klubs so viele Zuschauer wie lange nicht mehr.