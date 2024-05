Plus Koblenz

Für TuS Koblenz fällt der Liga-Vorhang – Letztes Saisonspiel gegen Mainz 05 II

Von Bodo Heinemann

i Ein Tor war Armend Qenaj (im gelben Trikot am Ball) und seinen Koblenzer Teamkollegen – links im Hintergrund mit Erijon Shaqiri – beim 0:1 in Kassel nicht vergönnt. Vielleicht klappt das ja noch mal im letzten Spiel der Saison zu Hause gegen den FSV Mainz 05 II. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher

Der letzte Vorhang der Saison fällt am Samstag in der Fußball-Regionalliga Südwest, neun Spiele gehen um 14 Uhr zeitgleich über die Bühne. Für die TuS Koblenz stand schon lange vor dem abschließenden Kräftemessen mit dem FSV Mainz 05 II fest, dass es ähnlich wie 2018 wieder zurück in die Oberliga geht.