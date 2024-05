Letzte Bustour: TuS spielt in Kassel – Pokalfinale schon im Hinterkopf

Tariq Suleiman (vorn am Ball) kam zuletzt regelmäßig von Beginn an im defensiven Mittelfeld der TuS zum Einsatz. Auch am Samstag im vorletzten Auswärtsspiel der Koblenzer beim KSV Hessen Kassel dürfte der erst 20-Jährige zur Startformation zählen. Foto: Heinz-Jörg Wurzbacher