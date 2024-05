Plus Koblenz

TuS Koblenz verliert zum 24. Mal: Gegen den FSV Mainz 05 II gibt‘s zum Abschluss ein 1:3

Von Bodo Heinemann

i TuS-Trainer Michael Stahl Foto: Wolfgang Heil/Archiv

Am 34. und zugleich letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga Südwest musste die TuS Koblenz gegen den FSV Mainz 05 II mit 1:3 (1:1) die 24. Niederlage in 34 Versuchen hinnehmen und beschließt die Saison als abgeschlagener Tabellenletzter. Acht Punkte in der Hin- und zehn in der Rückrunde waren am Ende deutlich zu wenig, nach nur einem Jahr müssen die Schängel zurück in die Oberliga.