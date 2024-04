Madrid

Tennis

Zverev und Struff erreichen Achtelfinale in Madrid

Von dpa

i ARCHIV - Erreichte in Madrid das Achtelfinale: Jan-Lennard Struff. Foto: Sven Hoppe/dpa

Alexander Zverev spielt in der dritten Runde von Madrid spät, aber siegreich. Und Jan-Lennard Struff überzeugt nach seinem Turniersieg in München auch in Spanien.