Kerber-Bezwingerin Swiatek gewinnt Masters-Turnier in Rom

Topfavoritin und Kerber-Bezwingerin Swiatek hat das Tennis-Turnier in Rom gewonnen. Die Polin setzt sich im Endspiel wie schon zuvor in Madrid gegen Aryna Sabalenka durch.

Rom (dpa). Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat das Sandplatz-Tennisturnier in Rom gewonnen. Die Polin setzte sich im Damen-Endspiel mit 6:2, 6:3 gegen die Belarussin Aryna Sabalenka durch.

Gegen Sabalenka hatte Swiatek Anfang Mai schon in Madrid in einem dramatischen Endspiel über 3:14 Stunden den Titel geholt. Beim letzten großen Formtest für die am 26. Mai beginnenden French Open in Paris hatte Swiatek zuvor Angelique Kerber ausgeschaltet.

In der Herren-Konkurrenz des Sandplatz-Turniers steht Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev am Sonntag im Finale. Nach seinem Dreisatz-Sieg am Freitag gegen den Chilenen Alejandro Tabilo trifft der Hamburger im Endspiel auf Tabilos Landsmann Nicolas Jarry.