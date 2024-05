Tennis-Olympiasieger Zverev erreicht Viertelfinale in Rom

Anzeige

Rom (dpa). Das Sandplatz-Turnier in Rom will Zverev nutzen, um sich für die French Open in Paris in rund zwei Wochen in Topform zu spielen. Bislang war es für ihn eine unbefriedigende Saison auf Sand. Bei den Masters-Turnieren in Monte-Carlo und Madrid scheiterte Deutschlands Topspieler jeweils im Achtelfinale, beim Heimevent in München im Viertelfinale. In Rom ist Zverev an Position drei gesetzt und hofft auf den Einzug in sein erstes Einzel-Endspiel in diesem Jahr.