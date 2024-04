Kenianer Koech siegt erneut beim Hamburg-Marathon

Anzeige

Hamburg (dpa). Vorjahressieger Bernard Koech hat erneut beim Marathon in Hamburg triumphiert. Der Kenianer siegte in der inoffiziellen Zeit von 2:04:24 Stunden, verpasste seine Streckenrekordzeit aus dem vergangenen Jahr von 2:04:09 allerdings. Zweiter wurde Haymanot Alew aus Äthiopien in 2:05:30 Stunden. Bester Deutscher wurde Sebastian Hendel von der LG Braunschweig, der in persönlicher Bestzeit von 2:08:50 Stunden als Zehnter das Ziel an den Messehallen in der Hansestadt erreichte.

Die Spitzengruppe um Koech hatte auf den ersten zehn Kilometern ein hohes Tempo hingelegt und steuerte auf eine Endzeit von knapp unter 2:03 Stunden zu. Bis zur Halbmarathon-Marke wurde das Rennen zwar etwas langsamer und lag etwas oberhalb des Streckenrekords, doch der Vorjahressieger ergriff bei der 30-Kilometer-Marke schließlich die Initiative, erhöhte das Tempo wieder und setzte sich kontinuierlich von einer kleinen Verfolgergruppe ab. Auf den letzten Kilometern musste der 36-Jährige dem Alleingang jedoch Tribut zollen.

Bei den Frauen setzte sich Debütantin Irine Cheptai aus Kenia im Spurt gegen ihre Landsfrau Winfridah Moseti durch und siegte in 2:18:21 Stunden. Ein unglückliches Ende erlebte Katharina Steinruck. Die deutsche Spitzenläuferin aus Frankfurt war kurz vor der Halbmarathon-Marke an einer Wasserstelle gegen einen Tisch gelaufen, anschließend gestürzt und gab das Rennen verletzt auf. Beste deutsche Läuferin war Rabea Schöneborn als 13. in 2:35:07 Stunden.