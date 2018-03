Interview: 3 Fragen an Franz Josef Neffgen

Er kennt das neue Bettenhaus wie kaum ein anderer. Franz Josef Neffgen ist technischer Leiter im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth. Mit ihm sprach die RZ.Herr Neffgen, auf was für einen Standard können sich die Patienten in den neuen Zimmern freuen?

Er kennt das neue Bettenhaus wie kaum ein anderer. Franz Josef Neffgen ist technischer Leiter im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth. Mit ihm sprach die RZ.

Herr Neffgen, auf was für einen Standard können sich die Patienten in den neuen Zimmern freuen?

Anders als im alten Bettenhaus wird es in jedem Zimmer zusätzlich zur Toilette und dem Waschbecken eine Nasszelle geben. Bislang hat es nur auf den Fluren die Möglichkeit gegeben, sich zu duschen. Außerdem wird jeder Patient seinen eigenen Fernseher haben. Drei Personen müssen sich also in Zukunft kein TV-Gerät mehr teilen.

Wann wird das neue Bettenhaus mit Patienten belegt?

Das wird wohl erst Ende des Jahres der Fall sein. Wir müssen noch viele Auflagen erfüllen, um den Trakt in Betrieb nehmen zu können.

Was war besonders heikel bei den Bauarbeiten?

Die Rettungshubschrauber mussten beim Landen oder Abheben höllisch aufpassen. Schließlich standen überall Baukräne. Es ist aber alles gut gegangen. pd