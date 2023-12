Weihnachtspäckchenaktion am Kopernikus Gymnasium Wissen

Die Schüler der 5. und 6. Klassen am Kopernikus Gymnasium Wissen unterstützen die Aktion „Weihnachtspäckchen für Kinder in Moldawien“ der Kolpingfamilien Hachenburg und Marienstatt.

Foto: Katrin Konze

Mehr als 100 weihnachtliche Päckchen kamen bei der Aktion, die von den Lehrerinnen Katrin Konze und Alexandra Wirths geleitet wurde, zusammen. Voller Freude haben die Kinder Schuhkartons mit nützlichen Sachen wie Schulmaterialien und Pflegeprodukten, aber auch mit Kleidung und Spielsachen befüllt und anschließend schön weihnachtlich verpackt. Die Päckchen werden pünktlich vor Weihnachten (6. Januar 2024 in Moldawien) von Mitgliedern der Kolpingfamilie persönlich in Kinderheime und zu Kindern aus sozial schwachen Familien in Moldawien gebracht.

Pressemitteilung Kopernikus Gymnasium Wissen