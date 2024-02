Rosenheim LuggeLooh – Konfetti im Herzen!

Foto: Anke Becher

Bunt und Vielfältig, so konnte die kfd Rosenheim-Steineberg ihre Gäste zur Möhnen Sitzung, im wundervoll geschmückten Rosenheimer Bürgerhaus, mit einem spritzig, prickelnden und kurzweiligen Programm, begrüßen. Beim Mädelsabend (Elvi Philipps, Ute Schuhen und Margit Reeh) wurde verzweifelt versucht sich über Neuigkeiten auszutauschen. Die altbekannten Hundeprofis (Michaela Müller und Anke Becher) dieses Jahr leider ohne die Unterstützung von Brigitta Nieß, durften sich dafür aber auf modernste Technik verlassen, und wurden erstmalig von KI unterstützt. Auch der Generationentreff (Liane Krist und Stephanie Schuster) wusste zu allen Krankheiten und Wehwehchen das passende Medikament zu nennen, damit das Leben für alle ein bisschen leichter wird. Im Bürgerbüro wurde unter Wahrung aller Vorschriften und Gesetze ein dringender Fall (Eva Lück und Natascha Weber) bearbeitet. Die Vergesslichkeit in Person (Petra Gras, Sabine Dickhausen und Anke Becher) hatten es auch nicht leicht und konnten sich einfach nicht zwischen Eis und Pommes entscheiden. Mit Unterstützung von Alleinunterhalter Dieter, extra angereist aus dem fernen Siegerland, startet der unverwechselbare Knöbbe Jupp, in persona Bernadette Bläßer, mit den Gästen voll durch. Abgerundet wurde das Programm durch einen super tollen Auftritt vom Elkenrother Teenie Ballett, dieses Jahr mit Verstärkung durch die Elgerter Fünkchen und den Gästen der KG Malberg. Zum Schluss wurde am Damentisch dann noch aufgrund von komplizierten Getränke Bestellungen die Bedienung zur Verzweiflung gebracht, und dann konnte am Abend noch kräftig mit bester Karnevalsmusik gefeiert werden. Ein besonderer Dank auch in diesem Jahr wieder an unsere Sponsoren!

Pressemitteilung KfD Rosenheim-Steineberg