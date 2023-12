Korrespondenzen in Blau und Gold

Zwei Frauen prägen derzeit farblich das Schaufenster des Vereins Kunstforum Westerwald in der Altenkirchener Bahnhofstraße.

Foto: Werner-Christian Jung

Seit mehr als drei Jahren bieten die Mitglieder in monatlichem Wechsel Einblicke in ihr jeweiliges Schaffen. In den dominierenden Farben Blau und Gold zeigen jetzt heimische Künstlerinnen Arbeiten, die sich der Flächigkeit beziehungsweise der Dreidimensionalität verschrieben haben. Gabi Hartmann ist nicht nur eine Westerwälder Verlegerin und Autorin, der kürzlich für ihre Haikus der Thomas Berger-Literaturpreis 2023 verliehen wurde. Die Höchstenbacherin zeigt sich hier mit ihren abstrakten Bildern zugleich als stilsichere Malerin mit unterschiedlichen Techniken. Und wie darauf abgestimmt erscheinen die farbigen Skulpturen der Altenkirchener Keramikbildhauerin Elisabeth Jung, die sich seit 25 Jahren mit nahezu allen Exponaten der Aufgabe widmet, der menschlichen Gestalt und Bewegung Ausdruck zu verleihen.

Mit dieser Schaufenstergestaltung zum Jahresende unterstreicht das seit 30 Jahren bestehende etwa 40-köpfige Forum einmal mehr, wie sehr Ausdrucksstärke und Technikvielfalt diese heimische Kunstvereinigung auszeichnet.

Pressemitteilung: Kunstforum Westerwald