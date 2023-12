Kindertreff auf den Spuren des „Nussknackers“

Kerstin Buchwald Kerstin Buchwald Kerstin Buchwald Kerstin Buchwald

Das Märchenballett „Der Nussknacker“ des russischen Komponisten P.I. Tschaikowski begeistert seit über hundert Jahren Jung und Alt zur Weihnachtszeit. Einen Einblick in die traumhafte Musikgeschichte erhielten die Teilnehmer zu Beginn der Veranstaltung. So erfuhrensie von dem kleinen Mädchen Clara, das tapfer ihren Nussknacker vor dem bösen Mäusekönig rettete. Zum Dank verzauberte sich der Nussknacker in einen Prinzen und nahm das Mädchen mit zu einem berauschenden Ball auf das Schloss der Zuckerfee. Zur Begleitmusik konnten sich die Besucher die im Schloss steppenden Lollis und tanzenden Schokobananen bildhaft vorstellen.

In entspannter Runde bemalten die Kinder einen Nikolausstiefel aus Pappe. Pünktlich zum Nikolaustag stand dieser befüllt vor ihrer Haustür. Im Anschluss an die Malerei verwandelte sich das „Waschhäusschen“ auf dem Spielplatz in eine Weihnachts-Werkstatt. Toilettenpapierrollen formten sich zu Nussknackern und Weihnachtsbaumanhängern. Aus gewöhnlichen Muffinförmchen entstanden Schneeflocken.

Gemeinsam mit Werner Eitelberg schmückten die Kinder das Adventsfenster. Das Mädchen Clara, der Mäusekönig, der Nussknacker sowie Schneeflocken-Ballerinas durften an dem Fenster nicht fehlen. Eine kleine Gruppe um Herta Kühn versorgte die Gäste mit Punsch und Knabbereien. Um 18 Uhr war es dann so weit. Viele Breitscheidter folgten der Einladung und versammelten sich um das erste Adventsfenster. Mit dem Lied „Schneeflöckchen Weißröckchen“ eröffneten die Kinder feierlich den „Dorf-Adventskalender“.

Nächstes Treffen im Januar wird „tierisch gut“. Der nächste Kinder- und Jugendtreff findet im neuen Jahr am Freitag, dem 5. Januar 2024 um 15 Uhr im Tierheim „Karibu“ statt (Pfannenschoppen 7, Breitscheidt). Anmeldung unter: Kerstinbuchwald@gmx.de oder Telefon 0152/56 30 42 84 Kinder- und Jugendtreffen mit Zukunft: „Januar, Februar, März, April, die Jahresuhr steht niemals still.“

Im Jahr 2023 hat bisher jeden Monat eine kleine Aktion stattgefunden. Gemäß dem Lied von Rolf Zuckowski wünschen wir uns in Sachen Kinder- und Jugendtreff für das Jahr 2024 ebenfalls keinen Stillstand. Damit uns das gelingt, brauchen wir tatkräftige Unterstützung. Unser Wunsch ist es die monatlichen Treffen frühzeitiger zu planen und in die Hände von Freiwilligen zu geben. Wer hat ein Hobby, einen Beruf, ein Handwerk, das er den Kindern vermitteln könnte? Ob Tiere, Bücher, Wanderungen, Theater, Musik, Picknick oder einfach nur Spieletreffen organisieren – über all das freuen sich Kinder.

Egal ob alt oder jung – jeder kann (gerne auch mit Unterstützung) ein Treffen anleiten. Angedacht ist in der Regel der erste Freitag im Monat. Welchen Monat übernimmst du? Melde dich bei Kerstin Buchwald unter 0152 – 56 30 42 84 oder kerstinbuchwald@gmx.de.

Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück im neuen Jahr 2024.

