Gemeinsamer Blick auf das vergangene Jahr und Ausblick auf die Zukunft

Foto: Athar Iqbal

Die Ahmadiyya Muslim Jamaat lud kürzlich zu einem festlichen Neujahrsempfang ein, bei dem zahlreiche Ehrengäste, darunter Mahmood Ahmad Malhi (Imam und Theologe) aus Köln, Benjamin Geldsetzer (Bürgermeister), Sabine Keim Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Kirchen-Freusburg, Pfarrer Markus Christoph Watrinet, Vertreter von drei katholischen Pfarreiengemeinschaften im Pastoralen Raum Betzdorf, Anna Neuhof sowie 25 Gäste aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zusammenkamen.

Foto: Athar Iqbal

Der Neujahrsempfang bot eine einzigartige Gelegenheit, das vergangene Jahr zu reflektieren und gemeinsam einen Ausblick auf die kommenden Herausforderungen und Chancen zu werfen. Begonnen wurde die Veranstaltung mit der Rezitation aus dem Heiligen Quran. Anser Iqbal trug die Rezitation mit anschließender deutschen Übersetzung vor, die wie folgt lautet: „Nicht darin besteht Tugend, dass ihr euer Antlitz nach Osten oder nach Westen kehrt, sondern wahrhaft gerecht ist der, welcher an Allah glaubt und an den Jüngsten Tag und an die Engel und das Buch und die Propheten und aus Liebe zu ihm Geld ausgibt für die Angehörigen und für die Waisen und Bedürftigen und für den Wanderer und die, die um eine milde Gabe bitten, und für (Loskauf der) Gefangenen, und der das Gebet verrichtet und die Zakat zahlt; sowie jene, die ihr Versprechen halten, wenn sie eins gegeben haben, und die in Armut und Krankheit und in Kriegszeit Standhaften; sie sind es, die sich als redlich bewährt haben, und sie sind die Gottesfürchtigen.“

Haris Mehmood ist der Moderator des Abends gewesen und begrüßte die Gäste. Mehmood lud in einer herzlichen Atmosphäre die Gäste dazu ein, die vielfältigen Aktivitäten und Projekte der Ahmadiyya Muslim Jamaat im vergangenen Jahr zu entdecken. Von sozialen Initiativen bis hin zu interreligiösen Dialogen – die Gemeinschaft hat sich aktiv für das Wohl der Gesellschaft engagiert. Nach dieser Vorstellung wurden die Ehrengäste begrüßt, diese zeigten sich beeindruckt von den vielfältigen Projekten und Initiativen, die von der Ahmadiyya Muslim Jamaat ins Leben gerufen wurden. In inspirierenden Ansprachen betonten sie die Bedeutung von interkulturellem Verständnis und Zusammenarbeit für eine harmonische Gesellschaft.

Herr Geldsetzer erinnerte sich an die erste Begegnung mit der Ahmadiyya Muslim Gemeinde Betzdorf. Vor etwa zehn Jahren nahm er als Vertretung an eine Veranstaltung der Gemeinde teil und gewährte dem Abend einen Rückblick. Eine gute Freundschaft ist mittlerweile entstanden. Er bedankte sich für das unaufhörliche Engagement der Gemeinde. Pfarrerin Sabine Keim bedankte sich für die Einladung und ist erfreut über die erste Begegnung mit der Gemeinde. Auch Pfarrer Markus Christoph Watrinet zeigte sich erfreut und betonte, dass ihm der islamische Friedensgruß in der Einladung aufgefallen ist sowie das Wort „AmIn“, welches auch im christlichen Glauben wiederzufinden ist. Die Parallele macht einen vertraulichen Eindruck.

Imam und Theologe, Mahmood Ahmad Malhi begrüßte die Gäste mit folgenden Worten: „Das Beste an einer Veranstaltung sind nicht die Räumlichkeiten, nicht das Equipment, sondern es sind immer die Gäste – die Menschen, die diese Veranstaltung mit Leben füllen und beiwohnen.“ Er blickte zurück auf das vergangene Jahr und hob einige Ereignisse hervor, bei denen er die lokale Gemeinde lobte, darunter die Aktion „Muslime beschützen die Kirche“ in Köln. Die Gemeinde aus Köln stellte sich solidarisch mit den Gemeindemitgliedern aus Betzdorf vor dem Kölner Dom, angesichts einer Terrorwarnung. Weiterhin brachte der Imam auch die unschönen Ereignisse in der Welt, wie aktuell in Israel und Palästina, zur Sprache. Er wies auf die Kinder hin und legte die Wichtigkeit der Kinder aus islamischer Quelle dar, mit dem Wunsch eines Waffenstillstands und für eine friedlichere Welt.

Der Imam beendete die Veranstaltung mit einem stillen Gebet und lud die Gäste zum Buffet ein. Das kulinarische Angebot mit indischen Spezialitäten verwöhnte die Geschmackssinne der Gäste. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat schuf damit eine festliche Atmosphäre des Miteinanders.

Die Veranstaltung war ein großer Erfolg, der den Geist der Gemeinschaft und des interkulturellen Austauschs stärkte. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat freut sich darauf, auch im neuen Jahr weiterhin konstruktiv zur Gesellschaft beizutragen und freut sich auf zukünftige gemeinsame Projekte und Veranstaltungen.

Pressemitteilung: Ahmadiyya Muslim Jamaat