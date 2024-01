Freude und Spaß stehen beim Ortsvereine-Tischtennisturnier im Vordergrund

Auf dem Siegerfoto sind (von links) Bernhard Germann und Kai Hassler (Platz 3), Harald Scholemann und Jörn Barth (Platz 1), Maik Zurkan und Torsten Leis (Platz 2) und Dominik Schuh und Oliver Körber (Top Gaudi-Kleidung) zu sehen. Foto: Klaus-Jürgen Griese

Melanie Bäumer, Fabian Hensel und Noah Schling von der TTSG Niederfischbach-Fischbacherhütte organisierten zum fünften Mal das Ortsvereine-Tischtennisturnier 2024 in der Sporthalle am Rothenberg in Niederfischbach. Jeder Tischtennisball war ein Gewinn, denn es ging hier nicht um die Platzierung der elf angetretenen Mannschaften, sondern hier stand Freude und Spaß im Vordergrund. Auch bei der Sportkleidung war alles anders als man es kennt, denn ob im Schottenrock, Flamingo-Dress oder in Lederhosen standen die Spielerinnen und Spieler an der Platte. Und bei der Mannschaftmeldung gab es schon spaßige Namensnennungen wie: TT FC Schalke 011, Ball und weg, Eigentlich egal, Die Flamingos, Eigentlich spielen wir Fußball, SC Heißhaufen, SG bucklige Verwandtschaft, Single Bells, Das hohe Gewicht, SBS Schlechtschmetterfront und Buller Babys.

Allen Beteiligten sowie den anwesenden Zuschauern wurde schon einiges geboten, da im Einzel und auch im Doppel gespielt wurde. Melanie Bäumer erläuterte im Gespräch mit dem Sportbeauftragten der VG Kirchen Sieg Klaus-Jürgen Griese, dass es doch immer wieder eine lustige Veranstaltung ist und jeder Verein sich etwas Besonderes einfallen lässt – sodass auch das entsprechende Kostüm prämiert wird. Vielleicht werden im nächsten Jahr noch einige Mannschaften dazukommen, die ebenfalls Spaß und Freude an der Tischtennisveranstaltung finden.

Fabian Hensel hatte den Wettbewerb in der Wertung fest unter Kontrolle und Noah Schling brachte sich gleichzeitig als Punktrichter ein. Für das leibliche Wohl war bestens gesorgt und auch nach der Siegerehrung hatte man noch in geselliger Runde den TT-Spieletag gemeinsam feucht-fröhlich genossen.

Pressemitteilung: TTSG Niederfischbach-Fischbacherhütte