„Dreckwegmachtag“ war ein voller Erfolg

Jüngst stand der Samstag in der Stadt Betzdorf und den umliegenden Gemeinden ganz im Fokus der Umwelt und Sauberkeit.

Anzeige

Im Rahmen des „Dreckwegmachtag“ sammelten sich an die 50 Bürger aus den verschiedensten Vereinen, Organisationen und Gemeinschaften auf dem Gelände des Betzdorfer Bauhofs, um gemeinsam an dem Tag für mehr Sauberkeit und Ordnung in der Stadt Betzdorf zu sorgen. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Aus dem gesamten Stadtgebiet wurden mehr sieben Kubikmeter Unrat aller Couleur zusammengetragen. Ein starkes Ergebnis und damit ein weiterer Schritt die Stadt wieder etwas schöner zu präsentieren.

Der Dank von Stadtbürgermeister Benjamin Geldsetzer und Citymanager Kevin Wallimann geht daher an alle Beteiligten für diese Leistung und hier besonders auch an die Feuerwehr Betzdorf und den Bauhof der Stadt für die tatkräftige Unterstützung der Organisation. Bereits im Vorfeld haben alle Betzdorfer Schulen mit der sensationellen Zahl von fast 500 Schülern gesammelt und somit einen wertvollen Beitrag für die Stadt und ihre Umwelt geleistet.

Im Anschluss an die gelungene Sammelaktion gab es noch einen Imbiss im Feuerwehrgerätehaus Betzdorf, welcher durch den DRK-Ortsverein Herdorf organisiert wurde. „Fest steht, dass diese Aktion auch im nächsten Jahr wieder stattfinden wird, denn es hat sich gezeigt, dass man in der Gemeinschaft viel bewegen kann“, so Kevin Wallimann.

Pressemitteilung: Stadt Betzdorf