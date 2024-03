DJK Mudersbach wandert im Wildenburger Land

Im nördlichsten Zipfel des Landkreises Altenkirchen liegt das Wildenburger Land. Die Wanderfreunde der DJK hatten sich eine zwölf Kilometer lange Strecke zwischen den Tälern des Wipper Baches und des Bröhlbaches vorgenommen. Bei strahlendem Sonnenschein aber eiskaltem Wind startete die Wanderung vom Parkplatz nahe der Einmündung des Wipper Baches in der Bröhlbach erstmal steil bergan zum Weiler Nochen. Oberhalb des Wippetales ließen die Wanderfreunde die Häuser von Hecke sowie das Gehöft Linden rechts liegen. In Höhe des Familienferien- und Tagungshauses „Arche Noah Marienberge“ ging es wieder abwärts ins Tal des Bröhlbaches, welches auf einer zurückgebauten Bahntrasse talabwärts durchwandert wurde. Auf dem Weg zum Ausgangspunkt konnte noch umfangreiches Wissen über den ehemaligen Bergbau in der Region in Erfahrung gebracht werden. Es war eine schöne Wanderung, fanden die Teilnehmer der DJK Mudersbach.

Pressemitteilung: DJK Mudersbach