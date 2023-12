Beste Vorleserin gekürt

Foto: Katrin Theis

Mia Vogelhuber aus der Klasse 6c wurde zur besten Vorleserin am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Betzdorf gekürt. Die Sechstklässlerin setzte sich im Vorlesewettbewerb gegen drei Klassensieger durch.

Im Rahmen des Deutschunterrichts wurde in den vergangenen Wochen in den Klassen 6 die besten Vorleserinnen und Vorleser ermittelt. Ende November trafen sich die Klassensieger Safiye Korkmaz (6a), Louis Hees (6b), Mia Vogelhuber (6c) und Lotta Lühr (6d) in der Bibliothek, um sich der Jury zu stellen. Es galt, die Jury bestehend aus der Schulleiterin Simone Kraft, der Leiterin der Ökumenischen Stadtbücherei Betzdorf Dorothee Stöcker-Michael und der ehemaligen Siegerin beim Kreisentscheid Minou Hees in den Bewertungsmaßstäben Lesetechnik, Interpretation und Textgestaltung von ihrem Können zu überzeugen.

Die vier Klassensieger lasen mit Engagement und Lesefreude einen selbst gewählten Ausschnitt aus einem Buch ihrer Wahl sowie einen ihnen unbekannten Textausschnitt vor. Die Leseleistungen der vier Mitstreiter waren hervorragend und lagen knapp beeinander, wie Simone Kraft betonte. Letztlich konnte Mia Vogelhuber mit einem Ausschnitt aus „Die Duftapotheke“ von Anna Ruhe und dem unbekannten Textausschnitt aus „Countdown – der letzte Widerstand“ von Thomas Thiemeyer, durch ihre besondere Ansprache des Publikums den Wettbewerb für sich entscheiden. Sie zieht nun im Februar 2024 in die nächste Wettbewerbsrunde auf regionaler Ebene ein, den Kreisentscheid. Alle klassenbesten Vorleser wurden mit einer Urkunde und einem Gutschein für weiteres Lesefutter ausgezeichnet.

Pressemitteilung: Freiherr-vom-Stein-Gymnasium / Katrin Theis