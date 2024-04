Schockanruf-Prozess Koblenz: Sieben Jahre Haft für Hauptangeklagten

Plus Rheinland-Pfalz/Koblenz Rheinland-Pfalz

Wie sich Telefonbetrüger als Polizisten ausgeben: Tiefe Einblicke in ein kriminelles System

183.332 Euro: So viel haben laut einer Auswertung des Landeskriminalamtes Telefonbetrüger in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr schon mit der "Falsche Polizisten"-Masche erbeutet.