Ryanair glaubt an den Hahn: Der Optimismus ist zurück am Hunsrück-Airport

Nach monatelanger Hängepartie wurde in diesem Jahr ein neues Kapitel am Flughafen Hahn aufgeschlagen. Und: Mit den neuen Eignern der Triwo AG kehrt der Optimismus zurück an den Hunsrück-Aiport – und das Wachstum. Unerlässlich auf diesem Weg: Ryanair, der wichtigste Partner der Flughafenbetreiber. Und auch der plant einen Ausbau seiner Kapazitäten in Lautzenhausen. Wie geht es nun weiter?