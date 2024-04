Plus Koblenz/Rheinland-Pfalz

Per App Autos von Privatparkplatz abschleppen lassen: Was hinter dem System steckt, das neu in Koblenz startet

i Ein Schild an einem Garagentor weist darauf hin, das widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge abgeschleppt werden - doch häufig wird die Drohung nicht wahrgemacht. Die App "Parknotruf" will das ändern. Foto: Jan Woitas/picture alliance/dpa

Falschparker per App melden – und schon kommt der Abschlepper: Das wird nun in Koblenz und anderen Städten in Rheinland-Pfalz möglich, allerdings nicht für öffentliche Parkplätze, sondern für Flächen in privater Hand. Steht dort jemand widerrechtlich drauf, ist es für die Eigner ärgerlich. Mit der App „Parknotruf“ bekommen sie nun ein Instrument in die Hand, das nicht jedem gefallen wird.