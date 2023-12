Lange Warteschlangen vor den Bereitschaftspraxen, Patienten, die in der Kälte anstehen und völlig überlastete Ärzte: Zwischen Weihnachten und Neujahr lagen im vergangenen Jahr in einigen Orten im Westerwald oder in der Eifel die Nerven blank. Dieses Chaos soll und wird sich nicht wiederholen, verspricht die Kassenärztliche Vereinigung. Gefordert seien dabei aber auch die Patienten.