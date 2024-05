Plus Rheinland-Pfalz Über die Schifffahrt eingeschleppt: Quagga-Muschel hat sich in der Mosel stark ausgebreitet i Quagga-Muscheln hängen in einem Fischernetz am Bodensee fest. (zu dpa: «Verstopfte Leitungen: Wasserwerke am Bodensee bekämpfen Quagga-Muschel») +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Felix Kästle/picture alliance/dpa Sie ist vier Zentimeter klein und verbreitet sich schnell. Die eingeschleppte Quagga-Muschel hat die Mosel inzwischen flächendeckend besiedelt. An den Schleusen verursacht sie stellenweise Mehrarbeit. Lesezeit: 2 Minuten

Sie kam an Bord von Schiffen aus dem Schwarzmeerraum in die Mosel und hat sich dort in den vergangenen gut zehn Jahren stark ausgebreitet: die Quagga-Muschel. Sie sei inzwischen in der gesamten rheinland-pfälzischen Mosel „in hohen Dichten“ vertreten, teilte das Landesamt für Umwelt (LfU) in Mainz mit. Sie habe eine ...