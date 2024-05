Plus Hunsrück/Koblenz

Moskaus hybrider Angriff auf die Truppe: Wie ein Hunsrücker Offizier zum Spion wurde

Frank Christiansen Von Dirk Eberz

i Der Hunsrücker Offizier mit seinem Anwalt im Gerichtssaal. Der mutmaßliche Spion Russlands muss sich vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verantworten. Die Bundesstaatsanwaltschaft fordert dreieinhalb Jahre Haft. Foto: Oliver Berg/dpa

Kaum jemand ahnt, dass Thomas H. ein Doppelleben führt. In dem Dorf im Hunsrück, in dem der 54-Jährige lebt, gilt er als unauffällig. Doch der Offizier verrät geheime Informationen des Koblenzer Beschaffungsamts an Russland. Dabei könnte der Hauptmann der Propaganda Moskaus auf den Leim gegangen sein.