Schon seit mehreren Wochen zieren zahlreiche Wahlplakate zur Kommunal- und Europawahl die Innenstädte in Rheinland-Pfalz, so wie hier in der Schlachthofstrasse in Koblenz. Wir haben die fünf Protagonisten unserer Wahlserie gefragt, was sie davon halten. Foto: Sascha Ditscher