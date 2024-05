Meterhoch türmten sich nach der Ahrflut im Juli 2021 Wohnwagen, Gastanks und Schrott an einer Brücke in Altenahr-Kreuzberg. Die tragische Katastrophe im Ahrtal hat aufgezeigt, wie wichtig ein Bevölkerungsschutzsystem in Rheinland-Pfalz ist. Das Innenministerium hat nun die Kampagne „bleib bereit“ ins Leben gerufen - zeitnah soll ein "Infomobil" auf Tour durch das Bundesland gehen. Foto: picture alliance/dpa/Boris Roessler