Plus Rheinland-Pfalz Sanierung der Moseltalbrücke wird vorbereitet: A61 muss für einen Tag voll gesperrt werden i Die Moseltalbrücke der A61 bei Winningen muss saniert werden. Umfangreiche Vorarbeiten sind notwendig. Dazu steht Ende Mai eine Vollsperrung an. Foto: Tim Kosmetschke Wie geht es weiter mit der sanierungsbedürftigen Moseltalbrücke der A61? Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten beginnen – dafür sind umfangreiche Planungen notwendig. Um weitere Untersuchungen vornehmen zu können, plant die Autobahn GmbH jetzt eine ganztägige Vollsperrung. Das sind die Details. Lesezeit: 2 Minuten

Am Sonntag, 26. Mai, wird die Moseltalbrücke von 8.30 bis 17.30 Uhr voll gesperrt - diese Maßnahme ist nötig, um die sanierungsbedürftige Brücke weiter untersuchen zu können, teilt die Autobahn GmbH mit. Die Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahnplatte sowie am Stahlüberbau sollen im Laufe des Jahres 2024 beginnen. Die Planungen dafür laufen ...