Zeugenaufruf / Verkehrsunfallflucht in Singhofen

Am 22.07.2024, vermutlich zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, soll es auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes (H. Schmitz-Straße) in Singhofen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen sein.

Anzeige

Singhofen (ots).



Am 22.07.2024, vermutlich zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr, soll es auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes (H.-W.-Schmitz-Straße) in Singhofen zu einem Verkehrsunfall mit Flucht gekommen sein. Vorliegend wurde ein blauer Pkw Opel Grandland an der Beifahrerseite beschädigt. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den entstandenen Schaden zu regulieren.

Etwaige Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Ems



Telefon: 02603-9700

Mail: pibadems.wache@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell