Diebstahl eines Anhängers – 3.500 Euro Schaden.

Tatort ist ein umzäuntes Grundstück in der Bahnhofstraße in Rennerod nahe des Industriegebietes, zwischen dem Sägewerk und dem Bahnübergang.



Unbekannte Täter brachen das Tor an der Grundstückseinfahrt gewaltsam auf und entfernten die Diebstahlsicherung des Anhängers. Im Anschluss entwendeten sie den Anhänger mit einem grauen Planenverdeck der Marke „Sorelpol (Pl) / Neptun“, mit dem amtlichen Kennzeichen DIL-H 1805.



Die Polizei Westerburg bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Aufenthaltsort des Anhängers geben kann, um Mitteilung an die Polizeiinspektion Westerburg oder eine andere Polizeidienststelle.



