Unbekannte Täter zerkratzen am Dienstag, dem 07.05.2024,zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr, die hintere Stoßstange eines in der Feldstraße geparkten Pkw.

Hinweise bitte an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Rufnummer: 02624/94020



