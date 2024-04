Einbrüche in Nastätten ***Zeugen gesucht***

Anzeige

Auch ein Blumenshop sowie ein Friseurladen an der Industriestraße im fußläufig erreichbaren Industriegebiet Sandkaut waren diesbezüglich betroffen.

Näheres zur Tat und / oder den Tätern liegt bislang nicht vor. Sollten sie im Tatzeitraum Personen und / oder Fahrzeuge beobachtet haben, die an den genannten Örtlichkeiten auffällig waren, so wird um Hinweise an die Polizeiinspektion St.Goarshausen unter Tel. 06771-9327-0 oder per E-Mail an pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de gebeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St.Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

E-Mail: pisanktgoarshausen@polizei.rlp.de



