Bingen

Fahrt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Bingen. Sprendlingen (ots) – Am 21.03.24 gegen 12:40 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen in der Genlisstraße in Sprendlingen den 25-jährigen Fahrer eines nach Bad Kreuznach zugelassenen Kleinwagens.