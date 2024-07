Gensingen

Unter Drogeneinfluss unterwegs

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

i Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Am Abend des 20.07.2024 wurde durch Beamte der PI Bingen gegen 21:55 Uhr ein 25-jähriger Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen in der Alzeyer Straße in Gensingen auf einem E-Scooter fahrend einer Verkehrskontrolle unterzogen.