Fahrt unter Alkoholeinfluss

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

In der Nacht des 21.07.2024 wurde gegen 01:00 Uhr ein 32-jähriger Mann als Fahrer eines PKW in der Hitchinstraße in Bingen einer Verkehrskontrolle unterzogen, nachdem er den Beamten zuvor aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Begegnungsverkehr aufgefallen ist.