Sachbeschädigung durch AFD-Schriftzüge

Im Zeitraum zwischen dem 01.06.2024 18:00 Uhr und dem 08.06.2024 10:30Uhr kam es an einer Mauer unmittelbar vor der Anschrift Auf Pfadsbach 1 in Baumholder zu einer Sachbeschädigung.

Anzeige



Hierbei wurde eine Mauer mit insgesamt fünf „AFD“ Schriftzügen beschmiert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06783-9910 oder per E-Mail pibaumholder@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Baumholder in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Baumholder



Telefon: 06783-9910

E-Mail: pibaumholder@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell