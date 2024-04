Girls Day 2024 Ein spannender Tag bei der Polizeiinspektion und Kriminalinspektion Trier

Anzeige

40 Mädchen konnten sich in einem umfangreichen Programm einen Einblick in den Beruf der Polizistin verschaffen. Gekonnt führten die nebenamtlichen Einstellungsberaterinnen PK'in Antonia Fremdling und PK'in Stefanie Pickenhahn gemeinsam mit KOK'in Denise Krautmann und KOK'in Alexandra Harig durch den Tag. Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Leiterin der Polizeiinspektion Trier, EPHK'in Sigrid Herz, folgte eine Vorführung der Diensthundestaffel. Der Leiter der Diensthundestaffel, EPHK Christian Becker, gab Einblicke in die Ausbildung und die Einsatzgebiete der vierbeinigen Kollegen. POK David Meyer und PHK Alex Oster veranschaulichten die Arbeit ihrer Diensthunde anhand von Rauschgift- und Sprengstoffsuchen. Die eindrucksvolle Täterfestnahme durch den Diensthund “Kalle" verfehlte bei den Mädchen nicht ihre Wirkung.

Als weitere Highlights standen die Vorstellung der persönlichen Ausstattung und der Ausrüstung eines Funkstreifenwagens auf dem Programm. Hierbei wurden die

verschiedenen Einsatzmittel an Beispielen aus dem täglichen Dienst veranschaulicht. Bei einem Rundgang durch die Polizeiinspektion konnten die Schülerinnen natürlich auch einen Blick in den Zellen- und Wachbereich werfen. Die beiden Kriminalbeamtinnen Frau Harig und Frau Krautmann veranschaulichten anhand von Beispielen aus dem kriminalpolizeilichen Alltag die Arbeit einer Kriminalbeamtin. Auch die Tatortarbeit mit Spurensuche und Spurendokumentation durften dabei natürlich nicht fehlen.

Alle Veranstaltungsteilnehmerinnen waren sich einig, dass es ein spannender und interessanter Tag bei der Polizeiinspektion Trier und Kriminalinspektion Trier war, der auf jeden Fall im kommenden Jahr wiederholt wird.

Sind Sie ebenfalls an dem Beruf Polizist/-in interessiert? Sie können sich unter www.polizei.rlp.de/karrierestart informieren oder

sich auch gerne unmittelbar mit dem Einstellungsberater unter der 0651/ 9779-1234 in Verbindung setzen.



